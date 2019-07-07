В Сирии десятки мирных жителей погибли в результате атаки российской авиации – среди них 13 детей

В результате атаки в Сирии, произведенной с помощью российской авиации, погибли 20 гражданских, среди них 13 детей. Российские самолёты нанесли удары совместно с авиацией и наземными силами режима Башара Асада. По договорённостям, в этой зоне не должны были вестись бои.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В результате авиаударов погибли 20 человек, среди них 13 детей. Отмечается, что боевые действия продолжались около 20 часов.

«Около 20 мирных жителей, в том числе 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела», — говорится в сообщении.

По данным правозащитных групп и спасателей, по меньшей мере, 544 мирных жителя были убиты и более 2000 человек получили ранения после того, как два месяца назад началось нападение под руководством России на последний повстанческий бастион на северо-западе Сирии.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SNHR), которsq отслеживает жертвы и проводит брифинги для различных учреждений ООН, заявил, что 544 мирных жителя погибли в результате сотен нападений, совершенных российскими самолетами, и среди них 130 детей. Еще 2117 человек получили ранения.

«Российские военные и их сирийский союзник преднамеренно наносят удары по гражданскому населению с рекордным количеством бомбардировок медицинских учреждений», - сказал председатель SNHR Фадель Абдул Гани.

Напомним, 2 июля в результате ракетной атаки по столице Сирии погибли 16 человек – среди них также были дети.