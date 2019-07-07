Третий отравитель Скрипалей мог планировать операции в Швейцарии, - посол США

Предполагаемый координатор операции по отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сотрудник ГРУ России генерал-майор, Денис Сергеев в течение 2016 – 2018 годов не менее пяти раз ездил в Швейцарию для участия в операциях.

Об этом говорится в исследовании Bellingcat, The Insider и швейцарского издания TAMedia, передает «InfoResist».

Согласно биллингу телефона Сергеева было установлено, что за три года он побывал с визитами в нескольких городах. На данный момент названы Цюрих, Женева, Лозанна, Ле Же и муниципалитеты Колоньи и Коллонж-Бельрив.

В 2017 году ГРУ-шник в Лозанне посетил несколько мест. Во время первой поездки он побывал в районе, где находится несколько гослабораторий, а затем – неподалеку от штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также он был замечен на лекции бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

В октябре-ноябре того же года в Женеве Сергеев встретился с сотрудниками ГРУ «Русланом Бошировим» (Анатолий Чепига) и «Александром Петровым» (Александр Мышкин), которые также являются фигурантами по делу об отравлении Скрипалей. В декабре Сергеев снова наведывался в Женеву и мог встретиться с Бошировым и Петровым, находившимися в том же городе.

В январе 2018 года состоялась последняя поездка Сергеева в Женеву. За два дня он 14 раз связывался с куратором, которому он также звонил во время отравления Скрипалей.

По мнению расследователей, интерес Сергеева к лабораториям и штаб-квартире WADA может означать, что операция с отравлением планировалась уже тогда. За время пребывания в Швейцарии он мог встречаться с местными агентами спецслужб.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).