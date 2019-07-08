ОБСЕ приняла резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

В резолюции авторства грузинского парламентария Софио Кацаравы страну-агрессора обвиняют в аннексии части Грузии и призывают отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

В ПА ОБСЕ выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и осудили Россию за грубые нарушения прав человека и наращивание военного присутствия на оккупированных территориях.

Напомним, российские войска вторглись в Грузию 8 августа 2008 года. Кремль оправдывал свои действия «агрессией» правительственных войск против марионеточного правительства так называемой «Республики Южная Осетия». Кремль отправил в Грузию танковые бригады, российская авиация бомбила грузинские города, объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Военные действия вышли за пределы Цхинвальского региона, охватили Абхазию и другие районы Грузии. Оккупация сопровождалась этническими чистками грузинского населения в Южной Осетии, которое составляло около трети населения региона.

12 августа при посредничестве международных организаций и США Грузия и Россия подписали соглашение о прекращении огня. Россия обязалась вывести войска с территории Грузии до 1 октября 2008 года. Однако российские войска продолжили продвижение вглубь грузинской территории, а 26 августа Кремль признал «независимость» Абхазии и Южной Осетии. Россия сих пор не вывела свои войска с территории Грузии.