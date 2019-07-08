На Донетчине украинским военным верно служит пёс Амиго, родившийся во время боевых действий

Боевой товарищ Амиго Позициям украинских военных вблизи Гранитного, Донецкой области, верно служит пёс Амиго. Он родился во время боевых действий и уже третью ротацию подряд выполняет задания совместно с подразделением.

Об этом сообщает 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook.

«Знакомьтесь, это – Амиго. В «ротной штатке» так и записано: старший солдат Амиго. Он является неотъемлемой частью коллектива механизированной роты и настоящим другом, и охранником для ротного. Очень умный пес, разбирается в людях, понимает и всегда выполняет, что говорит двуногий старший товарищ, иногда достаточно одного взгляда. Родился во время войны на позициях вблизи Гранитного и уже третью ротацию подряд выполняет задания совместно с подразделением, а потому является непосредственным участником российско-украинской войны», – говорится в сообщении.

Там отметили, что Амиго верный и добрый друг, который никогда не предаст и способен жертвовать своим здоровьем и даже жизнью ради близкого человека.

«Так происходило несколько раз, когда нужно было защитить от опасного и сильного чужого собаки, о чем свидетельствуют многочисленные шрамы. Такая искренняя и настоящая дружба между животным и человеком встречается крайне редко, а война только усиливает ее.» - подытожили в сообщении.

В свои 3 года черный пес начал заметно седеть, что свидетельствует о негативном влиянии боевых действий на организм животного. В результате боевых действий на «хвостатом» товарище поседела шерсть, так как пророссийские формирования дважды атаковали из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм позиции, где живет Амиго.

Напомним, что украинские военные разгромили позицию пророссийских боевиков на окраине хутора Вольного в Луганской области. Это произошло в ответ на обстрел украинских военных медиков, эвакуировавших раненного солдата.