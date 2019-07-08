«NewsOne» Медведчука и пропагандистский канал «Россия» заявили о запуске телемоста – в СНБО заявили, что работают над решением

Телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы будет направлен на народы двух стран, а не на политиков.

Информация об этом появилась на сайте канала «NewsOne».

«Надо поговорить» – это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны. «NewsOne» делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!» – заявляет канал.

По утверждению телеканала «идея телемоста» вызвала шквал звонков и обращений со стороны зрителей, и они «с нетерпением и огромным интересом» ждут этого события, которое состоится 12 июля в 18:00.

Также, там напомнили про телемосты 80-х годов, которые «положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны», а отдельные политические партии обвинили в обмане и угрозах в сторону канала из-за этой инициативы. Задачей телемоста канал видит возможность «остановить войну и гибель людей».

«Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира», - говорится в сообщении канала.

Отметим, что «NewsOne» намерен запустить телемост с пропагандистским телеканалом «Россия», о чем в эфире программы «Вести» рассказал скандальный пророссийский ведущий Дмитрий Киселев. Ведущими «Надо поговорить» будут Дмитрий Малахов (с российской стороны) и Василий Голованов (с украинской стороны.)

В свою очередь секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook резко высказался касаемо инициативы канала и рассматривает её как провокацию.

«Сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают «соединить» внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за «прорыв» в отношениях между «братскими» народами», - говорится в его сообщении.

Также он попросил «прекратить истерику» тем, кто за последние годы «с позиции Президента (имеется в виде экс-Президент Петр Порошенко, - ПН) способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине».

«Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных «мостов» уже становится специализацией России» - добавил он.

«Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями», - заявил Данилюк.

Напомним, 14 июня владельцем телеканалов ZIK, «112 Украина», «NewsOne» стал нардеп Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя — партии, от которой также баллотируется Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина.

После этого украинский телеканал «ZIK» начали покидать журналисты – они отказывались работать на нового фактического владельца канала Виктора Медведчука.