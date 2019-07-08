Глава СБУ Баканов из-за «телемоста» попросил Зеленского созвать внеочередное заседание СНБО и принять решение о санкциях для «NewsOne»

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов инициирует перед Президентом Украины, председателем Совета Национальной безопасности и обороны Украины безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины.

Об этом сообщает пресс-центра СБУ.

«Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом «NewsOne» «телемоста» с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями», - отметил Баканов.

«СБУ направило руководителям медиахолдинга «Новости» (телеканалы «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK») сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия» и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ», - сообщил Баканов.

Вместе с тем на заседании СНБОУ предлагается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 № 2589-VIII (инициировано СБ Украины в октябре 2018) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание в логотипами «112 Украина» и «NewsOne» и ввести их в действие соответствующим Указом Президента Украины.

Также и.о. главы СБУ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

Как известно, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы будет направлен на народы двух стран, а не на политиков.

В свою очередь секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook резко высказался касаемо инициативы канала и рассматривает её как провокацию.