Телеканал «NewsOne» связан с российским банком, финансирующим войну на Донбассе, - Генпрокуратура

Один из конечных бенефициаров украинского телеканала «NewsOne» - совладелец российского «Промсвязьбанка», который финансирует оборонные заказы России и войну на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Конечным бенефициаром, владельцем «NewsOne» является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Кипра. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ОАО «Промсвязьбанк». А «Промсвязьбанк» определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской федерации», - сообщила Сарган.

Такой информации, по мнению генпрокурора Луценко, достаточно, чтобы Совет национальной безопасности и обороны немедленно принял санкции против канала.

- Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, - сказал Юрий Луценко.

Напомним, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы должен быть направлен на народы двух стран, а не на политиков. После того, как этот телемост вызвал широкий общественный резонанс, телеканал Медведчука решил его отменить, ссылаясь на угрозы, которые якобы поступали его сотрудникам. Генпрокуратура открыла уголовное дело о госизмене из-за планов «NewsOne» провести телемост с «Россией 24».