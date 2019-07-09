Террористы обстреляли Марьинку – огонь вели с жилых улиц соседнего поселка

На Донбассе российско-террористические войска обстреляли окраину Марьинки. При этом ракету запустили с жилых улиц соседнего населенного пункта Александровка.

Об этом сообщили в 24-й бригаде имени короля Данила.

Украинские военные сообщили, что на этом видео боевики «зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов».

«Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с жилых улиц Александровки, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись на провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения, которые выдаются за обстрелы ВСУ для дискредитации наших подразделений».

«За кадром слышно, насколько неадекватным является поведение российских наемников, а также реакция на собственные преступления, которых уже настолько много, что они и не пытаются их скрывать. Очень надеемся, что эти кадры увидит в первую очередь местное население, проживающее на временно оккупированных территориях, и сделает для себя выводы», - сообщили в 24-й бригаде.

Напомним, ранее на Донбассе снайпер боевиков ранил двух волонтеров-медиков.