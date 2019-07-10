Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в госизмене бывшего «министра здравоохранения» Крыма

Днепровский районный суд Киева 9 июля выпустил из следственного изолятора под домашний арест бывшего «министра здравоохранения» анексированного Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

О переводе под домашний арест просил адвокат Михальчевского Валентин Рыбин. Он обосновал это тем, что 25 июня Конституционный суд Украины отменил норму, согласно которой обвиняемым в государственной измене применяется только самая жесткая мера пресечения – содержание под стражей. Адвокат также добавил, что за пределами СИЗО его клиент «не может оказать давление на свидетелей», поскольку они уже дали показания на суде.

Прокуроры Роман Мурачев и Евгений Комаровский выступили против освобождения из СИЗО Михальчевского. Они заявили, что экс-«министр» имеет недвижимость и связи в аннексированном Крыму, и, по мнению обвинения, может скрыться на территории аннексированного Россией полуострова.

Заслушав стороны судейская коллегия во главе с Мирославой Марченко приняла решение полностью удовлетворить ходатайство защиты. Чем обосновано это решение – неизвестно, была зачитана только регулятивная часть решения. В соответствии с ней, Михальчевский обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Как известно, что Михальчевского СБУ задержала в Днепровском районе Киева в январе 2018 года.

С того времени он находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено.

​Петр Михальчевский занимал пост «министра здравоохранения»Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные статьей 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность») и статьей 111 («Государственная измена»).

Сам Михальчевский признает, что работал «министром здравоохранения», но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, что 25 июня Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в госизмене и терроризме «легкие» меры пресечения.

Также напомним, как 3 июня освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в работе на российские спецслужбы.