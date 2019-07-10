Российско-украинский «телемост» пройдет только на пропагандистском телеканале РФ

Соратник кума президента РФ Виктора Медведчука, депутат Рады Тарас Козак заявил, что российско-украинский телемост пройдет в пятницу на канале Россия-1.

Об этом Козак заявил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве, сообщает «Новое время».

- Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении, - заявил Козак.

Согласно программе канала «Россия-1», премьерное шоу «Надо поговорить» покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. Пропагандисты РФ пригласили российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста.

Напомним, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, ранее заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы должен быть направлен на народы двух стран, а не на политиков. После того, как этот телемост вызвал широкий общественный резонанс, телеканал Медведчука решил его отменить, ссылаясь на угрозы, которые якобы поступали его сотрудникам. Генпрокуратура открыла уголовное дело о госизмене из-за планов «NewsOne» провести телемост с «Россией 24». Также в Генпрокуратуре заявили, что телеканал «NewsOne» связан с российским банком, финансирующим войну на Донбассе.