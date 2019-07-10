Гендиректор канала «Рустави 2» нецензурно отреагировал на слова Путина – он «грозится» помочиться в экспортное вино

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Об этом сообщает «РБК».

- Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел во все три, плевать мне, - сказал он.

Гварамия возмутился, что каналу «чуть ли не запрещают выражать мнение» ради экспорта вина и минеральной воды.

- Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте в Украине, - сказал он, добавив нецензурное выражение.

Напомним, ранее телеведущий Георгий Габуния высказал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире «Рустави 2» 7 июля. После этого Госдума РФ попросила правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Однако Путин заявил, что «из уважения к грузинскому народу» не стал бы вводить санкции после оскорблений в его адрес.