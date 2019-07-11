Погибшим при обстреле кортежа главы Донецкой ОГА оказался 21-летний николаевский воин

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Украинским воином, погибшим 10 июля на Донбассе во время обстрела кортежа главы Донецкой облгосадминистрации, оказался 21-летний николаевец Антон Фака.

Об этом сообщили в пресс-службе 406-й отдельной артиллерийской бригады, в которой служил погибший младший сержант.

Напомним, что обстрел случился в районе села Гранитное на фронте, в грузовик, в котором ехали украинские воины, террористы выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

«С большой скорбью сообщаем, что 10 июля мы потеряли нашего побратима из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны – младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне соболезнуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам», - сообщили в 406-й бригаде.

Вадим Богданов

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