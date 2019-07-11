Отмену розыска и заочного ареста скандального видеоблогера Шария признали законной

Анатолий Шарий Киевский апелляционный суд оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста скандального видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В конце июня суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского районного суда Киева от 10 апреля о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование в прокуратуру, отмене его розыска и ареста.

Прокуратура требовала от суда признать виновным видеоблогера в применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане MacDonalds в Киеве в мае 2011 года. Прокуратура не согласилась с судом первой инстанции и подала апелляцию.

Сторона обвинения утверждала, что Шарий не получил полный статус политического беженца в Литве и Нидерландах в рамках рассматриваемого уголовного дела. Также прокуратура отметает доводы в фальсификации указанного дела.

Апелляционный суд отказал прокуратуре и отклонил жалобу, отметив, что место проживания Шария установлено, так как он получил политубежище в Литве. При этом никаких данных, что правоохранители предпринимали какие-либо действия для установления точного места проживания подсудимого в этой стране, суду не предоставили.

Суд счел, что прокуратура обязана на стадии дополнительного расследования установить такие данные. Также прокуратура, по мнению суда, должна проверить заявления о политических мотивах преследования блогера в Украине.

Апелляционный суд не обнаружил существенных нарушений в постановлении суда первой инстанции и отказал прокуратуре в его отмене. Таким образом, решение суда об отмене розыска и заочного ареста Шария вступило в силу.

Напомним, что ранее Порошенко назвал Шария «кремлевским ублюдком», а его сторонников - «выбл*дками».