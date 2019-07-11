В Москве задержали 50 человек, вышедших на акцию в поддержку осужденных крымских татар

Российская полиция задержала более 50 человек, которые пришли под здание Верховного суда РФ поддержать фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Сегодня суд рассматривает апелляцию на приговор четверым крымским татарам: Зеври Абсеитову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Энверу Мамутову.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму». Полиция увезла их в неизвестном направлении.

В мае 2016 года оккупационные «власти» Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир».

А 11 октября 2017 года российские силовики также провели в Бахчисарае ряд обысков и задержали 15 крымских татар. Шестерых из них оккупанты подозревают в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир». Это Марлен Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев, Мемет Белялов и Эрнес Аметов.

Политически мотивированное «дело Хизб ут-Тахрир» неоднократно осуждали международные правозащитные организации, представительские органы крымских татар и Министерство иностранных дел Украины. Однако Россия продолжает преследовать его фигурантов за якобы «терроризм и экстремизм».