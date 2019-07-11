От ранений, полученных на Донбассе, умер украинский киборг Александр Колодяжный

Александр Колодяжный Украинский воин, киборг, старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона Александр Колодяжный умер в военном госпитале города Киева от ранений, полученных накануне в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.



«Очень больно... Александр Колодяжный, старший сержант 74 ОРМБ, наш земляк, кавалер Ордена «За мужність» 3-й степени, имеет звание «Народный Герой Украины», замечательный Человек, смелый, отважный воин... Четвертое ранение несовместимое с жизнью... 11 июля, в центральном военном госпитале, утром сердце остановилось... Врачи боролись до последней минуты... Навсегда Воин. Искренние соболезнования семье и побратимам», - рассказала она.

Также о смерти киборга на своей странице сообщил волонтёр Жека Гай.



«Друг Кол - Александр Колодяжний. Умер сегодня в госпитале, не приходя в сознание. Всегда в строю ... Друг ... я запомню тебя таким. Прощание состоится в субботу 13 июля в Днепре. Номер карточки семьи 5168742727492823 - Колодяжний Александр», - написал он.

Как известно, Александру было 45 лет, он жил в Днепре.