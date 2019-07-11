Раненным во время обстрела кортежа главы Донецкой ОГА тоже оказался николаевец – он в реанимации

Раненным во время обстрела грузовика, сопровождавшего автомобиль главы Донецкой ОГА на линии фронта, также оказался николаевец – 32-летний старший матрос.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач Днепровской областной больницы имени И.Мечникова Сергей Рыженко.

Напомним, что обстрел случился в районе села Гранитное на фронте, в грузовик, в котором ехали украинские воины из 406-й бригады, террористы выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Погибшим был 21-летний николаевец Антон Фака.