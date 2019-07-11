Раненным во время обстрела кортежа главы Донецкой ОГА тоже оказался николаевец – он в реанимации

Раненным во время обстрела грузовика, сопровождавшего автомобиль главы Донецкой ОГА на линии фронта, также оказался николаевец – 32-летний старший матрос.
Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач Днепровской областной больницы имени И.Мечникова Сергей Рыженко.
Напомним, что обстрел случился в районе села Гранитное на фронте, в грузовик, в котором ехали украинские воины из 406-й бригады, террористы выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Погибшим был 21-летний николаевец Антон Фака.
«Самую длинную и тяжелую ночь провел в реанимации и операционной больницы Мечникова. У него открытая черепно-мозговая травма, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа, десятки осколков вонзились в голову, шею, грудную клетку, брюшную стенку. Очень пострадали глаза. Пневмоторакс справа. Положительная динамика – час назад сняли аппарат искусственной вентиляции легких. Говорит тихо за сыновей. Младший пойдет в школу, 6 лет, старшему – 11. Переживает, чтобы они выучились, стали мужиками. Состояние крайне тяжелое. Впереди множество операций и манипуляций в Мечникова», - сообщил главврач.