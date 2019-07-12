На Донбассе террористы за сутки совершили 24 обстрела – есть жертвы среди военнослужащих и гражданских

В зоне проведения ООС за сутки 11 июля боевики совершили 24 обстрела. Среди пострадавших есть как военнослужащие, так и мирное население.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

При обстрелах террористы также 11 раз применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по военнослужащим из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов ВСУ погиб один боец, еще двое ранены.

По данным разведки, 11 июля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток, 12 июля, враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Кроме того, 11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артобстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года рождения. Снаряд упал прямо во двор частного дома. Военные медики одной из частей ООС оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его, но вскоре от полученных травм мужчина скончался.

«Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного Минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирных жителях украинского населенного пункта», – подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, как 10 июля в районе села Гранитное на фронте, в грузовик, в котором ехали украинские воины из 406-й бригады, террористы выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Погибшим был 21-летний николаевец Антон Фака. Раненным во время обстрела кортежа главы Донецкой ОГА тоже оказался николаевец – он в реанимации.