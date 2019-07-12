Итальянский суд приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

Итальянский суд приговорил украинца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Нацгвардейца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает «24 канал».

Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.

«Зеркало недели» сообщает, что обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Роккелли возле горы Карачун под Славянском, и которому единственному удалось выжить.

Как пишет Виктория Навроцкая в Facebook, в заключительном слове Маркив, обращаясь к судьям, сказал:

- Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я солдат, я патриот своей страны... верю в правосудие и благодарю вас за ваш труд.

«УНН» сообщает, что итальянский суд решил направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского. Двое депутатов Верховной Рады Богдан Маткивский и Андрей Антонищак выступали свидетелями по делу Маркива. Парламентарии в мае-июне 2014 года возглавляли подразделения Национальной гвардии Украины на горе Карачун возле Славянска, где тогда служил Виталий Маркив.