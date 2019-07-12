Зеленский помиловал украинского политзаключенного Сергея Литвинова - его освободят из колонии в Харькове

Украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого в России осудили по сфабрикованному обвинению, помиловали и освободят из Диканевской колонии в Харькове.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Указ Президента о помиловании издали 11 июля, Минюст направил требование освободить Литвинова в Государственную уголовно-исполнительную службу.

«Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии. Физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно случиться в ближайшее время», - сообщил замминистра.

Уроженца Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону, когда он там лечился – у него было воспаление челюсти, а больница в Станице тогда была захвачена боевиками «ЛНР». Россияне его обвинили в том, что он в составе украинского батальона «Днепр-1» якобы «убивал мирных жителей в селах Луганщины». Ему грозило 25 лет тюрьмы.

Но адвокат Виктор Паршутикин смог добиться изменения статьи на «разбой», доказав, что жертв с такими фамилиями, которые были в материалах дела и которых якобы убил Литвинов, не существовало в принципе. Так же как и то, что батальон «Днепр-1» никогда не воевал в Луганской области. Адвокат Паршуткин также доказал, что Литвинова пытали на допросах и при задержании.

Суд Ростова признал Литвинова виновным в разбое и приговорил к 8 годам и 6 месяцам заключения. В 2016 году его этапом переправили в колонию Магадана. Литвинова выдали Украине, и с марта 2019 года он находился в колонии в Харькове.