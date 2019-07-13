«И пытали, и издевались, и унижали», - политзаключенный Литвинов о пребывании в российской колонии

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 0 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

Помилованный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, заявил о пытках во время пребывания в колониях Российской Федерации.

Об этом сообщает "Громадське"

13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове Сергей Литвинов рассказал о том, что пытали следователи, прокуроры и люди с более высокими чинами.

«Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было», - заявил Литвинов.

Политзаключенный добавил, что в заключении было «больно и жестоко».

«Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко», - добавил он о своем заключении в РФ.

Напомним, украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого в России осудили по сфабрикованному обвинению, помиловали и освободят из Диканевской колонии в Харькове.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор