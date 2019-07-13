«И пытали, и издевались, и унижали», - политзаключенный Литвинов о пребывании в российской колонии

Помилованный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, заявил о пытках во время пребывания в колониях Российской Федерации.

Об этом сообщает "Громадське".

13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове Сергей Литвинов рассказал о том, что пытали следователи, прокуроры и люди с более высокими чинами.

«Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было», - заявил Литвинов.

Українського політв’язня Літвінова випустили з колонії в Харкові — його помилував Зеленський. У Росії українця за сфабрикованим звинуваченням засудили до 8,5 років ув'язнення. Після 5 років, проведених в російських колоніях, його відправили відбувати покарання в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 июля 2019 г.

Политзаключенный добавил, что в заключении было «больно и жестоко».

«Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко», - добавил он о своем заключении в РФ.

Напомним, украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого в России осудили по сфабрикованному обвинению, помиловали и освободят из Диканевской колонии в Харькове.