В Березанке попрощались с 21-летним воином, погибшим на Донбассе

В поселке Березанка на Николаевщине провели в последний путь 21-летнего Антона Факу – воина 406-й отдельной артиллерийской бригады, который погиб на Донбассе.

Об этом сообщает телеканал «UA: Миколаїв».

Напомним, что воин погиб, когда российско-террористические войска обстреляли колонну, в которой ехал глава Донецкой ОГА. Противотанковая ракета попала в грузовик, в котором находился Антон – николаевский военный получил смертельные травмы. Также в результате этого взрыва был ранен еще один николаевский воин.

Во время похорон по поселку прошла колонна военнослужащих и местных жителей.

- Мы прощаемся с гражданином Украины, смелым воином, хорошим сыном и товарищем, нашим побратимом Антоном. Он выбрал путь военного, защитника Родины и отдал самое ценное – свою жизнь, выполняя боевое задание, - сказал командующий морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль.

По его словам, в ответ на гибель Антона украинские военные заберут жизни у десятков врагов.