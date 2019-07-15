Кабмин обещает выплатить компенсацию за жилье, разрушенное во время военных действий на Донбассе

Владельцы жилых домов, которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом её предельный размер составит 300 тысяч гривен.

В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в созданные комиссии. Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич съездил в Штутгарт (Германия) и 28 июня выступил с докладом о временно перемещенных лицах перед комитетом Совета Европы.