ООС: Боевики в очередной раз нарушили режим тишины и стреляли из запрещенного оружия - погиб один боец ВСУ, трое ранены

В течение 15 июля боевики 17 раз нарушили «режим тишины», в следствии чего погиб один украинский военный, трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 4 раза, в районе "Восток" - 13 раз.

6 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийские системы калибра 122 мм. Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий и трое получили ранения.

По данным разведки, 15 июля один боевик был уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил.