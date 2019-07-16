Омбудсмены Украины и РФ попросят Зеленского и Путина о помиловании ряда осужденных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой просить президентов Украины и РФ о помиловании ряда осужденных.

Об этом она заявила 16 июля после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, передает Интерфакс-Украина.

«Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов — некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены», — сказала Денисова.

Украинский омбудсмен не раскрыла «другие методы», которые могут быть применены для освобождения украинских политзаключенных и военнопленных моряков.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что договорились с РФ об обмене пленными в течение месяца.