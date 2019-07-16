СБУ не фиксирует вмешательство России в парламентские выборы в Украине, – Баканов

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И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов, фиксирует ли СБУ вмешательство  РФ в украинские выборы, передает «Украинская правда».

- По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять, - заверил Баканов.

Напомним, ранее глава киберполиции Сергей Демедюк закалял, что хакеры атакуют сервера ЦИК Украины, чтобы манипулировать выборами.

Роман Свиридов

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