СБУ не фиксирует вмешательство России в парламентские выборы в Украине, – Баканов

И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов, фиксирует ли СБУ вмешательство РФ в украинские выборы, передает «Украинская правда».

- По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять, - заверил Баканов.

Напомним, ранее глава киберполиции Сергей Демедюк закалял, что хакеры атакуют сервера ЦИК Украины, чтобы манипулировать выборами.