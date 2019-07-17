СБУ передала правоохранителям Нидерландов данные уголовного производства по делу сбитого МН17

Служба безопасности Украины передала правоохранителям Нидерландов уголовного производства против 4 подозреваемых в катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование установило точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка ЗРК «Бук» была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину; время осуществлении запуска ракеты по пассажирскому самолету и место старта данной ракеты; время и маршрут, по которому ЗРК «Бук» был вывезена в РФ.

Также установлены более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки «Бук» с территории России на Донбасс и обратно в РФ, ее охране и выводе на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

Сообщено о подозрении 4 лицам: Игорю Гиркину (Стрелков), Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), Олегу Пулатову (позывной «Гюрза») и Леониду Харченко (позывной «Крот»).

«Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования», - сказано в заявлении СБУ.

Напомним, Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета. Ранее главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

Напомним, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.