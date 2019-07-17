«Сейчас он отбывает наказание»: СБУ задержала водителя тягача, перевозившего «Бук», который сбил «Боинг»

Служба безопасности установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает «Левый берег».

Он также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».

- Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине, - рассказал Маяков, отметив, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Маяков подчеркнул, что боевики «ДНР», причастные к транспортировке «Бука», будут осуждены в Украине за терроризм.

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

Отметим, Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета. Ранее главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

Как известно, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.