Опубликовано видео, как ВСУ уничтожили позиции оккупантов под Горловкой

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На Донбассе бойцы ВСУ несколько дней назад уничтожили позиции пророссийских боевиков в пригороде оккупированной Горловки.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, военные из 53-й бригады с помощью дрона исследовали позиции оккупантов: увидели сотню метров окопов и занятые частные дома, превращенные в наблюдательные пункты. Один из дачных домиков боевики превратили в штаб или место для отдыха.

«Три из трех легли прямо по цели. А второй точно в десятку. А вы говорите, что армия не работает. Работает еще и как. И так каждый день и по всей линии фронта. Это до нас гражданских доходит от силы 10-20 % того, что на передовой сейчас происходит. Каждый день столкновения», — отметил Мысягин.

Он добавил, что во вторник, 16 июля, очередной беспилотник отправили на передовую.

Напомним, ранее ВСУ разгромили позицию боевиков на окраине хутора Вольного на Луганщине.

Роман Свиридов

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