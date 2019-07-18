Штаб ООС: Боевики 15 раз нарушили «режим тишины», четверо оккупантов ранены

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. НВФ открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Под обстрел попали Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка и Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз. С миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета незаконные вооруженные формирования обстреляли Катериновку.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки 17 июля четырех оккупантов ранено.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.