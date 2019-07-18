На переговорах в Минске договорились об обмене пленными в формате 208 на 69

На переговорах в Минске стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69.

Об этом заявил Роман Бессмертный — представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ, передает «Громадське».

- Самое важное: достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69, — заявил Бессмертный.

Он отметил, что украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число.

- Это было поддержано даже представителями из «ОРДО» и «ОРЛО». Но тут возразил Кремль, представители Москвы. Поэтому, в конце концов, договорились проводить процедуру правовой очистки, — добавил представитель Украины.

По его словам, к этим 208 и 69 людям относятся лица «с разной категорией правовой очистки».

- В каком-то случае это будет несколько дней, в каком-то — несколько месяцев, но эта процедура запущена, — подытожил Бессмертный.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что договорились с РФ об обмене пленными в течение месяца.

Отметим, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73.