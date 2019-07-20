На Донбассе от снайперского огня погибли двое украинских воинов

На фронте в зоне операции Объединенных сил 19 июля от рук вражеского снайпера погибли воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила – солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардаль.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

«Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!» - сообщили в штабе.

Напомним, что ранее в Донецкой области расстреляли кортеж нового губернатора, тогда погиб сержант из николаевской бригады.