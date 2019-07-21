Штаб ООС: Боевики 26 раз нарушили «режим тишины» – ранены двое воинов ВСУ и шестеро оккупантов

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранены двое украинских военных из состава операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 12 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 20 июля шестерых оккупантов ранили», - передает ООС.
От начала суток воскресенья, 21 июля, обстрелов не зафиксировано.
Напомним, что на фронте в зоне операции Объединенных сил 19 июля от рук вражеского снайпера погибли воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила – солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардалым.