Штаб ООС: Боевики 26 раз нарушили «режим тишины» – ранены двое воинов ВСУ и шестеро оккупантов

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранены двое украинских военных из состава операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 12 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 20 июля шестерых оккупантов ранили», - передает ООС.

От начала суток воскресенья, 21 июля, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, что на фронте в зоне операции Объединенных сил 19 июля от рук вражеского снайпера погибли воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила – солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардалым.