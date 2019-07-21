На Донбассе группа военнослужащих подорвалась на мине - двое погибли

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В воскресенье утром, 21 июля, возле населенного пункта Счастье (Луганская область) подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Происшествие произошло около 8:25 утра, во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих.

Состояние здоровья пострадавших - удовлетворительное.

Одним из погибших оказался заместитель комбата батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Киян, позывной «Тайфун».

Julia Davudenko

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