На Донбассе группа военнослужащих подорвалась на мине - двое погибли

В воскресенье утром, 21 июля, возле населенного пункта Счастье (Луганская область) подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Происшествие произошло около 8:25 утра, во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих.
Состояние здоровья пострадавших - удовлетворительное.
Одним из погибших оказался заместитель комбата батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Киян, позывной «Тайфун».