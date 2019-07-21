В СБУ опровергли информацию о задержании водителя, перевозившего «Бук», которым сбили «Боинг» на Донбассе

СБУ опровергла распространенную ранее информацию о задержании якобы водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Об этом сообщили в пресс-центре Cлужбы безопасности Украины.

«После одного из брифингов относительно хода расследования трагедии некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который перевозил «Бук» 17 июля 2014 года – в день катастрофы. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации «ДНР», причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года того самого трейлера», – говорится в сообщении.

Захваченный трейлер позже действительно использовалися для перевозки ЗРК «Бук» по территории Луганской и Донецкой областей, но его перевозили «другие лица».

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

Отметим, Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета. Ранее главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

Как известно, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.