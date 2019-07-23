Опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили огневые позиции боевиков на Донбассе

Вблизи Авдеевской промзоны уничтожены позиции боевиков.

Об этом сообщается на странице в Facebook 93-й ОМБр «Холодный Яр».

Отмечается, что удар по врагу был нанесен в ответ.

«Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность бьет все рекорды. Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как ВСУ уничтожили позиции оккупантов под Горловкой.