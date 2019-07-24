В Чехии судят белоруса, который воевал в рядах террористов на Донбассе – ему грозит до 15 лет тюрьмы

Власти Чехии предъявили обвинения в терроризме гражданину Беларуси Алексею Ф. за участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на издание «Deník N».

В период с 2014 по 2016 год белорус, который постоянно живет в Чехии, несколько раз выезжал на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области, где принимал участие в боях на стороне поддерживаемых Россией боевиков. В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

В июле органы полиции Чехии возбудили в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте. Заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башны пояснил, что, согласно чешским законам, присоединение к силам, которые воевали против законной, признанной на международном уровне власти Украины, является преступлением.

По обвинению в терроризме гражданину Беларуси грозит до 15 лет лишения свободы. 40-летний белорус уже отбывает в Чехии наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что ранее в Чехии местного военного приговорили к условному сроку за службу в рядах террористов «ДНР».