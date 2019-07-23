Верховный суд РФ оставил в силе приговор для украинского политзаключенного Павла Гриба

Военная коллегия Верховного суда РФ признала «законным» вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключённому Павлу Грибу, осужденному в России к шести годам колонии.

Об этом сообщает «УНИАН».

Соответствующее решение вынесла тройка российских судей.

- Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, - сказал один из судей.

Павла не доставили в зал суда, он принимал участие в процессе по видеосвязи из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. На протяжении всего заседания Павел не снимал медицинскую маску с лица. В ходе заседания он общался с судом на украинском языке через переводчика, однако из-за плохого качества связи судьям переводили только часть слов. Павел подчеркнул, что не признает «вину» и что его осудили безосновательно.

- Я не согласен с приговором, - подчеркнул Гриб.

Выступая с последним словом, он заявил, что, как и другие политические узники, не собирается сдаваться.

- Рабів у рай не пускають. Слава Україні! - завершил Павел выступление.

Поддержать Гриба прибыли дипломаты из стран Евросоюза, консул Украины, а также несколько москвичей, открыто выступающих против российского военного вторжения в Украину. Адвокат Марина Дубровина подчеркнула, что решение незаконно, необоснованно и принято на основании признательных показаний, которые были выбиты из Павла под пытками и от которых он позже отказался. Она сообщила, что позже Гриб указал, что к нему применялось физическое воздействие лицами, похитившими его 24 августа 2017 года в Гомеле.

- Гриб также заявил о применении к нему насилия и содержании в спортзале УФСБ РФ по Смоленской области в городе Ярцево 25 августа 2017 года, - сказала адвокат.

Дубровина сообщила, что Гриба после похищения вывезли на территорию РФ и после пересечения границы избили в лесу.

- При похищении его душили и избивали. К нему также применяли физическую силу после того, как его передали другим сотрудникам, - сказала она.

Адвокат подчеркнула, что в здании УФСБ РФ Павла сутки удерживали без воды и еды в спортзале прикованным к шведской стенке или 32-килограммовой гире.

- Ему угрожали и пытались подвешивать вверх ногами на шведской стенке, - подчеркнула Дубровина и добавила, что таким образом следователи вынудили признать свою вину.

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины. По словам отца, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца держат в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Павла тяжелое врожденное заболевание – портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО. 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы «пособничестве терроризму». 1 июля Павлу исполнился 21 год.