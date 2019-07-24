Омбудсмен Денисова сообщила о завершении договоренностей с РФ по военнопленным – в России это отрицают

Людмила Денисова Договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже практически достигнуты.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает «Громадське».

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», - сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал «Громадському», что ему не известно о такой договоренности.

«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела », - сказал адвокат в комментарии Общественному.

Однако, по обновленной информации, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не подтвердила слова омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении украинских моряков, арестованных в РФ после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает «Рамблер».

«Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно», - сказала Москалькова журналистам.

Отметим, что украинская и российская стороны договорились на встрече советников лидеров «нормандской четверки» об обмене пленными в формате 15х15 или 10х10. Но уже на переговорах в Минске стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69.