СБУ задержала российский танкер, который блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе

СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Об этом сообщили в пресс-центре Службе безопасности Украины.

«Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера «NEYMA» (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ)», – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия, остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

По факту блокирования танкером «NEYMA» Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователи СБУ начали и проводят досудебное расследование. Согласно собранных Военной прокуратурой и следователями СБУ доказательств заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одном контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT», который по телефону ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер «NEYMA», который был использован для перекрытия Керченского пролива.

«Следствие установило, что танкеру «NEYMA», с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на «NIKA SPIRIT», – подчеркнули в спецслужбе.

Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников уже провела на задержанном танкере обыск для установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Также допросили членов судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством и готовится ходатайство в суд о его аресте.

В ведомстве отметили, что до блокировки украинских кораблей, танкер находился на Керченском судоремонтном заводе, принадлежащей ООО «Ювас Транс». Эта фирма сейчас находится под украинскими санкциями.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива. Позднее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. 11 июля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.