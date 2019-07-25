Силовики отпустили в РФ моряков задержанного в Измаиле танкера, который блокировал корабли ВМС Украины

Пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко заявил, что экипаж задержанного на Украине судна отправляется домой.

Об этом передает «Интерфакс».

Как известно, СБУ задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер «Neymа», который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года, которые в итоге были захвачены с экипажем в плен.

«Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле», - сказал Голенко.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что десять россиян с борта танкера «Neyma» отпущены без предъявления обвинений.

«Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что десяти членам экипажа - российским гражданам - не было предъявлено обвинений. Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдавии, а оттуда они вылетят в Москву», - сообщили изданию в пресс-службе омбудсмена РФ.

«Страна» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщает, что российских моряков, отпустили с обязательством являться на допросы по вызову следователя.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива. Позднее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. 11 июля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.