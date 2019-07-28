Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, – спецпред Госдепа США

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина».

«По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят», - отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Украинские моряки находятся в плену уже восемь месяцев с 25 ноября 2018, когда российские пограничники атаковали и захватили украинских корабли. Экипаж кораблей захватили в плен и обвинили в незаконном пересечении границы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива. Позднее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. 11 июля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.