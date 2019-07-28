На Донбассе боевики обстреляли КПВВ «Марьинка»

Российско-оккупационные войска ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики нарушили режим прекращения огня около 00:15. Российские наемники осуществили около 5 одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта. Огонь велся с направления террикона «Крокодил».

«Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку стало соблюдают режим прекращения огня», - подчеркнули в ведомстве.

В результате вооруженной провокации боевиков никто из работников контрольного пункта «Марьинка» не пострадал.

Напомним, ранее террористы обстреляли Марьинку – огонь вели с жилых улиц соседнего поселка.