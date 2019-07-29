Силы специальных операций на базе очаковского 73-го морского центра провели учения резервистов-спецназовцев

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины провели учения резервистов-спецназовцев и собрание главных старшин частей и отрядов, в составе ССО. Учения проходили на базе 73-го морского центра специального назначения, который дислоцируется в Очакове.

Фото учений размещены на официальной странице спеццентра в Facebook.

Во время учений военнообязанные оперативного резерва первой очереди под руководством инструкторов восстанавливали и совершенствовали умения и навыки по тактико-специальной, огневой, инженерной, десантной, водолазной, военно-медицинской подготовки. Главные старшины сухопутных подразделений ССО осваивали действия на воде и под водой.

В учениях также было задействовано морское сухогрузное судно «Горловка», которое стоит на службе ВМС Украины. Корабль осуществил переход морем из Очакова в район Тендровской косы.

«Прежде всего, экипаж действовал в интересах группы 73-го морского центра специального назначения, которая также находилась на борту. В частности, спецназовцы отрабатывали десантирование на необорудованное побережье, абордажные действия, захват судна и другие определенные задачи боевой подготовки», – говорится в сообщении ВМС Украины.

Также отмечается, что украинские военные моряки имели возможность отработать и собственные корабельно-боевые учения.

«Экипаж попрактиковался в организации противодиверсионной обороне на незащищенном рейде, противовоздушной обороны, провел несколько учений по борьбе за живучесть, маневрирования и связи», – добавили в ВМС.

Напомним, в Очакове бойцы 73-го морского центра специального назначения в День парашютиста провели ночные прыжки с парашютом.