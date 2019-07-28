Премьер РФ Медведев приехал на «парад кораблей» в аннексированный Крым – в МИД Украины выразили ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во временно оккупированный Российской Федерацией Крым.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства Российской Федерации Д. Медведевым во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь, который начался 28 июля 2019 год», — говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.

В МИД отмечают, что указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. В комментарии отмечается, что циничная цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России.

Украинское внешнеполитическое ведомство продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которые включают Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

«Попытка российской стороны интерпретировать подобные «визиты» в Украине как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам», — отмечают в МИД.

В ведомстве обращают внимание, что вся полнота ответственности за негативные для украинского полуострова и Севастополя последствия временного присутствия российских оккупационных администраций в соответствии с нормами международного права возлагаются на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.

Напомним, ранее США и Канада ввели новые санкции против России за агрессию в Керченском проливе.