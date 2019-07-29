Из оккупированной территории вывезли завербованного СБУ сотрудника «военной прокуратуры ДНР»

С временно оккупированной территории Донецкой области выведен завербованный Службой безопасности двойной агент, который работал в так называемой «военной прокуратуре ДНР».

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на материалы программы «Факты недели».

Отмечается, что двойной агент Сергей Лукьяненко уже дал важные показания об украинских заложниках и присутствии российских военнослужащих на временно оккупированной территории.

Лукьяненко работал конвоиром и неоднократно бывал на допросах украинских граждан, которые стали заложниками боевиков «ДНР». Он начал сотрудничать со спецслужбой, а через несколько месяцев сбежал с оккупированной территории.

«Среди информации которую предоставил Лукьяненко - свидетельство участия кадровых российских военных в агрессии против Украины, в частности «управление внутренней безопасности», в юрисдикцию которого входит «военная прокуратура» ДНР «где он работал, возглавлял россиянин Щедринов Дмитрий Васильевич». В 2014 году Щедрин руководил захватом здания прокуратуры Донецка», - отмечается в сообщении.

Щедрин также участвовал в захвате Крыма. В мае 2014 года он прибыл на Донбасс, где 11 мая получил должность «командира разведывательной роты». С 23 мая 2014-го года уже в должности «начальника управления специальных операций генеральной прокуратуры «ДНР». Участвовал в боевых действиях на территории Донецкого международного аэропорта.

До боевых действий на Донбассе он воевал в Чечне в 2000 году, а затем - в Косово.

Кроме информации по руководителям оккупационной администрации, Лукьяненко также подтвердил местонахождение около 10 украинских военнопленных, которые считались пропавшими без вести. Также он предоставил следствию видео с допросов «киборга» Богдана Пантюшенко.

Богдан Пантюшенко

Пантюшенко - командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным «Броня». В январе 2015 года танк Пантюшенко вместе с другими должен был выйти к Путиловскому мосту, закрепиться и обеспечить проход саперов, планировавших взорвать мост, по которому боевики выдвигались из Донецка.

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.