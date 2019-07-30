Пропагандистские СМИ России использовали брата главы Донецкой ОГА, чтобы показать «гражданскую войну» в Украине

Российский пропагандистский телеканал «Россия-1» в оккупированном Донецке взял интервью у брата главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко Евгения.

Репортаж вышел в программе «Вести недели» в воскресенье, передает «Левый берег».

В сюжете говорится о том, что Евгений является «офицером спецслужб ДНР». Он рассказал, что перестал общаться с братом. На этом факте решили сыграть российские медиа, чтобы в очередной раз заявить о «гражданской войне» на Донбассе.

- Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко, - говорится в анонсе к сюжету.

- Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал: диаметрально противоположные. После этого мы в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения. После этого перестали общаться, - говорит в интервью Евгений Кириленко.

- Я сказал, что не «укроп». Я против бандеровцев, - добавил он.

Отмечается, что родители братьев Кириленко остались в неподконтрольной Украине Макеевке, а бабушка живет в прифронтовой Горловке.

Напомним, что 5 июля Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации и назначил на его место Павла Кириленко.

Как сообщалось, 10 июля в Донецкой области расстреляли кортеж нового губернатора – погиб сержант из николаевской бригады.