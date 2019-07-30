Одесский суд арестовал российский танкер «Neyma», который блокировал украинские корабли в Керченском проливе

Приморский районный суд города Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте российского танкера «Neyma».

Об этом сообщает Прокуратура южного региона Украины.

Приморский районный суд Одессы удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры и наложил арест на российский танкер «Neyma», который использовали спецслужбы РФ в прошлом году во время блокирования украинских военных кораблей в Керченском проливе, вместе с документами, изъятыми на нем во время проведенного обыска.

В данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «Neyma», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Экипаж корабля отправили в РФ.