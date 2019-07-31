С начала войны на Донбассе пропали без вести 4,6 тысячи человек, четверть из них до сих пор не нашли

С начала войны на Донбассе Харьковская правозащитная группа зафиксировала 4649 случаев исчезновения людей по обе стороны линии разграничения.

Об этом проинформировал руководитель ХПГ Евгений Захаров во время презентации результатов выполнения проекта «Насильственные исчезновения и пропажи без вести во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 годах», сообщает «Укринформ».

- Харьковской правозащитной группой (ХПГ) задокументировано и внесено в базу данных 4649 случаев пропавших лиц, из которых 3135 – мужчины, 645 – женщины, 239 – дети, пол 630 пропавших мы не определили из-за недостатка информации. Большая часть членов военных формирований исчезла во время выполнения своих обязанностей или на поле боя. Было найдено 3484 человека, то есть судьба 1165 пропавших неизвестна, - сообщил Захаров.

Он отметил, что наибольшее количество исчезновений зафиксировано в 2014-2015 годах и приходится на активную фазу военного конфликта на востоке Украины. По его словам, база данных содержит информацию о 983 случаях исчезновения гражданских лиц и 843 случаях исчезновения членов военных формирований в 2014 году.

- В базе данных зафиксировано на неподконтрольной правительству территории 1301 случай исчезновений, в том числе 479 гражданских лиц, 163 членов законных вооруженных формирований, 7 членов незаконных вооруженных формирований, статус 652 пропавших не определен. Что касается подконтрольной территории, то в базе данных содержится информация о 1952 пропавших, в том числе 732 гражданских лицах, 76 членах законных формирований, 2 членах незаконных формирований, статус 1151 пропавшего не определен, - сказал Захаров.

Также он добавил, что среди задокументированных исчезновений гражданских лиц на Донбассе в базе данных идентифицированы 13 гражданских лиц, которые исчезли после незаконного лишения свободы, 57 гражданских лиц исчезли при пересечении блокпостов военных формирований и НВФ, 18 гражданских лиц исчезли во время проведения боевых действий в пределах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, 479 гражданских исчезли после похищения, 964 гражданских лица исчезли без вести по неизвестным причинам, то есть родственники потеряли с ними телефонную связь.

- У нас есть основания считать, что среди всех случаев исчезновений гражданских лиц, данные которых внесены в базу данных, 621 случай можно квалифицировать как насильственные исчезновения, - отметил Захаров.

Напомним, ранее сообщалось, что на переговорах в Минске договорились об обмене пленными в формате 208 на 69.