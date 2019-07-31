На Донбассе боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС вблизи Песков

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Песков из подствольного гранатомета.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», - говорится в сообщении.

Напомним, что российско-оккупационные войска ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.