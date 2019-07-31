На Луганщине нашли тайник с оружием, который боевики могли подготовить для совершения терактов

В Новоайдарском районе Луганской области обнаружили тайник с большим запасом оружия. Нашедшие его силовики считают, что тайник сделали российские боевики «ЛНР» для совершения терактов на подконтрольных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В общей сложности в схроне нашли: 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120-мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранат РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил полицию Луганщины за службу.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (Хранение оружия и боеприпасов).

Напомним, как житель Николаевщины во время поиска металлолома наткнулся на снаряды времен Второй мировой. А во дворе 59-летнего жителя Смыги, в котором из-за взрыва погибли двое малолетних детей, нашли огромное количество взрывных устройств времен Второй мировой войны.